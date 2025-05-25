Улюблені снеки, фастфуд і готові страви можуть повільно руйнувати психіку — вчені б’ють на сполох

Мікропластик, що містяться в деяких харчах, може спричинити психічні розлади.

Фото: unsplash

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Нове дослідження показало потенційно небезпечний зв’язок між мікропластиком, ультрапереробленими продуктами (УПП) та психічним здоров’ям. Результати чотирьох наукових праць свідчать про серйозні ризики для мозку, пов’язані з таким харчуванням. Про це повідомляє New York Post.

Що таке ультраперероблені продукти і чим вони небезпечні

До них належать газовані напої, чипси, шоколад, морозиво, ковбасні вироби, готові страви та масово вироблені сніданкові пластівці. Вони містять велику кількість цукру, насичених жирів, солі та різноманітних добавок, а тепер — за даними дослідження — ще й підвищену концентрацію мікропластику.

Попередні дослідження вже пов’язували регулярне споживання УПП із підвищеним ризиком депресії, тривожності та порушення сну. Але вплив мікропластику в цьому контексті залишався маловивченим.

Мікропластик у їжі: звідки він і як впливає

Як пояснюють науковці, ультраперероблені продукти особливо вразливі до забруднення мікропластиком через тип упаковки, харчові добавки та промислове обладнання, на якому їх виготовляють. Наприклад, курячі нагетси містять у 30 разів більше мікропластику на грам, ніж звичайне куряче філе.

«Ми бачимо тривожні докази, які повинні насторожити кожного», — зазначив доктор Ніколас Фабіано з Університету Оттави. За його словами, в країнах на кшталт США понад 50% щоденного споживання калорій припадає саме на УПП, які містять значно більше мікропластикових частинок, ніж необроблені продукти.

Нове дослідження також підтверджує, що мікропластик здатен проникати крізь гематоенцефалічний бар’єр і накопичуватися в тканинах мозку. Це може частково пояснювати резонансну заяву вчених про те, що в мозку сучасної людини може міститися ціла "ложка" мікропластику.

Як це впливає на психіку

Як зазначив доктор Вольфганг Маркс з австралійського Центру досліджень їжі та настрою, механізми впливу мікропластику та УПП на мозок дивовижно схожі: ідеться про хронічне запалення, окислювальний стрес, порушення в роботі мітохондрій, генетичну регуляцію та дисбаланс нейромедіаторів.

«Ці паралелі вказують на те, що мікропластик може бути важливим, але досі недооціненим фактором погіршення психічного здоров’я», — зауважив Маркс.

Попри потребу в подальших дослідженнях, учені вже зараз наголошують: збіг зростання споживання УПП, рівня мікропластику в організмі та кількості психічних розладів — не випадковість.

«Ми маємо терміново дослідити цей зв’язок. Адже те, що ми їмо, формує те, ким ми є», — резюмував Фабіано.

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