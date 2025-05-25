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Любимые снеки, фастфуд и готовые блюда могут медленно разрушать психику — ученые бьют тревогу

12:35, 25 мая 2025
Микропластик, содержащийся в некоторых продуктах, может вызвать психические расстройства.
Любимые снеки, фастфуд и готовые блюда могут медленно разрушать психику — ученые бьют тревогу
Фото: unsplash
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Новое исследование выявило потенциально опасную связь между микропластиком, ультрапереработанными продуктами (УПП) и психическим здоровьем. Результаты четырех научных работ указывают на серьезные риски для мозга, связанные с таким типом питания. Об этом сообщает New York Post.

Что такое ультрапереработанные продукты и чем они опасны

К УПП относятся газированные напитки, чипсы, шоколад, мороженое, колбасные изделия, готовые блюда и массово производимые завтраки из хлопьев. Эти продукты содержат большое количество сахара, насыщенных жиров, соли и пищевых добавок, а теперь, согласно исследованию, еще и повышенную концентрацию микропластика.

Ранее ученые уже связывали регулярное употребление УПП с повышенным риском депрессии, тревожности и нарушений сна. Однако роль микропластика в этом контексте до сих пор оставалась малоизученной.

Микропластик в еде: откуда он берется и как влияет на организм

Как объясняют исследователи, ультрапереработанные продукты особенно подвержены загрязнению микропластиком из-за упаковки, состава добавок и оборудования, на котором они производятся. Например, в куриных наггетсах содержится в 30 раз больше микропластика на грамм, чем в обычной куриной грудке.

«Мы наблюдаем тревожные данные, которые должны насторожить всех», — отметил доктор Николас Фабиано из Университета Оттавы. По его словам, в таких странах, как США, более 50% дневной калорийности поступает именно из УПП, и они содержат значительно больше микропластиковых частиц по сравнению с натуральными продуктами.

Новое исследование также подтвердило, что микропластик способен проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в тканях мозга. Это может частично объяснять недавнюю сенсационную новость о том, что в мозге современного человека может содержаться целая «ложка» микропластика.

Как это влияет на психику

По словам доктора Вольфганга Маркса из австралийского Центра по изучению пищи и настроения, механизмы воздействия микропластика и УПП на мозг удивительно схожи: речь идет о хроническом воспалении, окислительном стрессе, нарушении работы митохондрий, эпигенетике и сбоях в работе нейромедиаторов.

«Эти параллели указывают на то, что микропластик может быть важным, но до сих пор недооцененным фактором ухудшения психического здоровья», — подчеркнул Маркс.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований, ученые уже сейчас обращают внимание: одновременный рост потребления УПП, уровня микропластика в организме и числа психических расстройств — не случайность.

«Мы обязаны срочно изучить эту связь. В конце концов, мы — это то, что мы едим», — резюмировал Фабиано.

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