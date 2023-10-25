В Україні можуть значно посилити кримінальну відповідальність за носіння, зберігання і перевезення вогнепальної зброї без дозволу

Носіння, зберігання, придбання, перевезення чи пересилання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законодавством дозволу і без мети збуту пропонують карати позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Кримінальну відповідальність за носіння, зберігання, придбання, перевезення вогнепальної зброї можуть посилити. Відповідний законопроект 10179 зареєструвала група народних депутатів, серед яких члени Комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк, В'ячеслав Медяник, Галина Михайлюк, Олександр Бакумов та інші.

Так, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу пропонується викласти у такій редакції, що носіння або зберігання, придбання, перевезення чи пересилання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), складової частини вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законодавством дозволу, без мети збуту будуть каратися позбавленням волі на строк від двох до шести років без альтернативної санкції.

Якщо ці дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201, 262, 263-1, 410 КК, то вони вже будуть каратися позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Однак, якщо особа не мала мети збуту і добровільно здала зброю, вона не підлягатиме кримінальній відповідальності.

Нагадаємо, що чинна редакція ч. 2 ст. 263 КК передбачає відповідальність за носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу, що карається зокрема штрафом, громадськими роботами тощо.

Якщо ж носіння або зберігання, придбання, перевезення чи пересилання буде відбуватися з метою збуту, або особа вчинить збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), складової частини вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законодавством дозволу, то її за такі дії пропонують карати позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Під незаконним збутом пропонується розуміти будь-які способи сплатного чи безоплатного розповсюдження вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), складової частини вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв серед невизначеного кола осіб (продаж, дарування, обмін, сплата боргу, позичання, будь-яке їх відчуження іншій особі, яка може розпоряджатися ними як своїм майном) без передбаченого законодавством дозволу.

Як зазначають автори, незважаючи на превентивні заходи, що постійно проводять правоохоронні органи, впродовж цього року кількість вчинених кримінальних правопорушень з використанням вогнепальної зброї значно збільшилась, так упродовж 9 місяців 2023 року, до обліків внесено (без урахування знятих з обліку) 10267 таких злочинів. Основним чинників такої тенденції є збройна агресія рф (її активна фаза). Такий стан речей обумовлений серед іншого великою кількістю вогнепальної зброї, що перебуває в незаконному обігу.

Так, упродовж 9 місяців вилучено 3998 одиниць вогнепальної зброї, що на 699 одиниць більше, ніж за весь 2021 рік (3299).

З метою інформування громадськості та забезпечення проведення заходів щодо добровільної здачі складових частин вогнепальної зброї, а також гладкоствольної мисливськоїзброї в пункті 2 проекту акта передбачено набрання чинності ним через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

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