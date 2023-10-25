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В Украине могут значительно усилить уголовную ответственность за ношение, хранение и перевозку огнестрельного оружия без разрешения

17:06, 25 октября 2023
Ношение, хранение, приобретение, перевозка или пересылка огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законодательством разрешения и без цели сбыта предлагают наказывать лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
В Украине могут значительно усилить уголовную ответственность за ношение, хранение и перевозку огнестрельного оружия без разрешения
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Уголовную ответственность за ношение, хранение, приобретение, перевозку огнестрельного оружия могут усилить. Соответствующий законопроект 10179 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк, Вячеслав Медяник, Галина Михайлюк, Александр Бакумов и другие.

Так, ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса предлагается изложить в такой редакции, что ношение или хранение, приобретение, перевозка или пересылка огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), составной части огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законодательством разрешения и без цели сбыта будут наказываться лишением свободы сроком от двух до шести лет без альтернативной санкции.

Если эти действия совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо лицом, ранее совершившим одно из уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 201, 262, 263-1, 410 УК, то они уже будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Однако, если лицо не имело цели сбыта и добровольно сдало оружие, то оно не будет подлежать уголовной ответственности.

Напомним, что действующая редакция ч. 2 ст. 263 УК предусматривает ответственность за ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, что карается в частности штрафом, общественными работами и т.п.

Если же ношение или хранение, приобретение, перевозка или пересылка будет происходить с целью сбыта, или лицо совершит сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), составной части огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законодательством разрешения, то ее за такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Под незаконным сбытом предлагается понимать любые способы возмездного или безвозмездного распространения огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), составной части огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств среди неопределенного круга лиц ( уплата долга, ссуды, любое их отчуждение другому лицу, которое может распоряжаться ими как своим имуществом) без предусмотренного законодательством разрешения.

Как отмечают авторы, несмотря на превентивные мероприятия, постоянно проводившиеся правоохранительными органами, в течение этого года количество совершенных уголовных правонарушений с использованием огнестрельного оружия значительно увеличилось, так в течение 9 месяцев 2023 года в учеты внесены (без учета снятых с учета) 1027. Основным фактором такой тенденции является вооруженная агрессия рф (ее активная фаза). Такое положение вещей обусловлено среди прочего большим количеством огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте.

Так, за 9 месяцев изъято 3998 единиц огнестрельного оружия, что на 699 единиц больше, чем за весь 2021 год (3299).

В целях информирования общественности и обеспечения проведения мероприятий по добровольной сдаче составных частей огнестрельного оружия, а также гладкоствольного охотничьего оружия в пункте 2 проекта акта предусмотрено вступление в силу им через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

Автор: Наталья Мамченко

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