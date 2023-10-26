«Перепутал» флаг рф с французским: в Ивано-Франковске сожгли флаг страны-агрессора

В Ивано-Франковске чтобы избежать встречи с полицией мужчина с наклейкой флага рф сжег атрибут страны-агрессора.

Источник фото: Depositphotos

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчину, одетого в верхнюю одежду с нашивкой флага российской федерации на руке, остановили в центре Ивано-Франковска. Инцидент вызвал возмущение среди прохожих, – почему кто-то имеет на себе флаг потенциального врага. В результате мужчина был вынужден снять одежду с флагом.

Мужчина считал, что изображенный на наклейке флаг россии фактически является флагом Франции. Прохожие, которые взяли на себя роль «проверяющих», быстро загуглили, сравнив оба флага, и доказали, что это действительно флаг страны-агрессора.

Вследствие этого, некоторые прохожие требовали вызвать полицию. Однако флаг российской федерации решили сжечь.

Видео инцидента публикует Еспресо Запад.

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