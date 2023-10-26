«Переплутав» прапор рф із французьким: в Івано-Франківську спалили прапор країни-агресора

В Івано-Франківську аби уникнути зустрічі з поліцією чоловік із наліпкою прапора рф спалив атрибут країни-агресора.

Джерело фото: Depositphotos

В соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як чоловіка, одягненого у верхній одяг із нашивкою прапора російської федерації на руці, зупиненили у центрі Івано-Франківська. Інцидент викликав обурення серед перехожих, – чому хтось має на собі прапор потенційного ворога. У результаті чоловік був змушений зняти одяг з прапором.

Чоловік вважав, що зображений на наліпці прапор росії фактично є прапором Франції. Перехожі, які взяли на себе роль «перевіряючих», швидко загуглили, порівнявши обидва прапори, і довели, що це справді прапор країни-агресора.

Унаслідок цього, деякі перехожі вимагали викликати поліцію. Проте прапор російської федерації вирішили спалити.

Відео інциденту публікує Еспресо Захід.

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