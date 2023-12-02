Верховний Суд висловив позицію щодо перебування власника житла у стані необхідної оборони

Власник житла, який заподіяв смерть однієї особи та вчинив замах на вбивство іншої, відбиваючи протиправне насильницьке вторгнення у житло групи осіб, що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров’ю, вважається таким, що перебував у стані необхідної оборони.

Власник житла, який заподіяв смерть однієї особи та вчинив замах на вбивство іншої, відбиваючи протиправне насильницьке вторгнення у житло групи осіб, що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров’ю, вважається таким, що перебував у стані необхідної оборони (ч. 5 ст. 36 КК). Відповідну позицію висловила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 6 вересня 2023 у справі № 279/4057/17.

Обставини справи

Органом досудового розслідування чоловік обвинувачувалася у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115; ч. 2 ст. 15 – п. 1 ч. 2 ст. 115 КК.

Місцевий суд визнав, що двоє осіб протиправно вторглися в житло обвинуваченого, який, не маючи іншої можливості уникнути насильства з боку нападників, яке створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров’ю, захищаючись від протиправних дій, з використанням ножа вбив одного потерпілого та вчинив замах на життя іншого.

Вироком місцевого суду обвинуваченого відповідно до вимог ч. 5 ст. 36 КК визнано невинуватим у вчиненні інкримінованих злочинів та виправдано у зв’язку з відсутністю в його діянні складу кримінального правопорушення. Ухвалою апеляційного суду цей вирок залишено без змін.

Позиція ККС ВС

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. Так, Касаційний кримінальний суд перевірив, що незадовго до події, яка відбулася, стався конфлікту між обвинуваченим та одним із потерпілих, що виник з ініціативи останнього в ході якого потерпілий завдав обвинуваченому удар кулаком в обличчя, після чого останній пішла додому.

Згодом потерпілий ще з однією знайомою вдерлися в житло обвинуваченого, висловлюючи останній погрози вбивством. При цьому однин з потерпілих тримав у руках заздалегідь заготовлену для заподіяння тілесних ушкоджень дерев’яну штахетину, що однозначно й беззаперечно свідчило про переслідування мети нападу.

Тобто вторгнення в житло обвинуваченого з погрозами вбивства було протиправним та насильницьким.

ККС погодився з висновками судів попередній інстанцій про те, що обвинувачений, захищаючись ножами, вбив одного потерпілого та вчинив замах на вбивство іншої, будучи в стані необхідної оборони, оскільки зазнав суспільно небезпечного посягання з боку потерпілих, яке створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров’ю внаслідок протиправного насильницького вторгнення в житло та нападу групою осіб, і не мав іншої можливості уникнути насильства з боку нападників.

Автор: Наталя Мамченко

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