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Верховный Суд высказал позицию по поводу пребывания собственника жилья в состоянии необходимой обороны

08:00, 2 декабря 2023
Владелец жилья, причинивший смерть одному человеку и покушавшийся на убийство другого, отражая противоправное насильственное вторжение в жилье группы лиц, что создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью, считается находящимся в состоянии необходимой обороны.
Верховный Суд высказал позицию по поводу пребывания собственника жилья в состоянии необходимой обороны
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Владелец жилья, причинивший смерть одного человека и покушавшийся на убийство другого, отражая противоправное насильственное вторжение в жилье группы лиц, что создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью, считается находящимся в состоянии необходимой обороны (ч. 5 ст.36 УК). Соответствующую позицию высказала коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда 6 сентября 2023 г. по делу № 279/4057/17.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115; ч. 2 ст. 15 – п. 1 ч. 2 ст. 115 УК.

Местный суд признал, что два человека противоправно вторглись в жилье обвиняемого, который, не имея иной возможности избежать насилия со стороны нападающих, которое создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью, защищаясь от противоправных действий, с использованием ножа убил одного потерпевшего и покушался на жизнь другого.

Приговором местного суда обвиняемый в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 36 УК признан невиновным в совершении инкриминируемых преступлений и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного преступления. Апелляционный суд оставил без изменений этот приговор.

Позиция КУС ВС

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. Так, Кассационный уголовный суд проверил, что незадолго до произошедшего произошел конфликт между обвиняемым и одним из потерпевших, возникший по инициативе последнего в ходе которого потерпевший нанес обвиняемому удар кулаком в лицо, после чего последний пошел домой.

Впоследствии потерпевший еще с одной знакомой ворвался в жилище обвиняемого, выражая последние угрозы убийством. При этом один из потерпевших держал в руках заранее заготовленную для причинения телесных повреждений деревянную штахетину, что однозначно и безоговорочно свидетельствовало о преследовании цели нападения.

То есть вторжение в жилище обвиняемого с угрозами убийства было противоправным и насильственным.

КУС согласился с выводами судов предыдущий инстанций о том, что обвиняемый, защищаясь ножами, убил одного потерпевшего и покушался на убийство другой, будучи в состоянии необходимой обороны, поскольку испытал общественно опасное посягательство со стороны потерпевших, которое создавало реальную угрозу причинения вреда его жизни и здоровью вследствие противоправного насильственного вторжения в жилье и нападения группой лиц, и не имел другой возможности избежать насилия со стороны нападавших.

Автор: Наталя Мамченко

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