Від 7,57 млн грн: за яких умов наставатиме кримінальна відповідальність за контрабанду товарів

Кримінальна відповідальність за новою статтею 201-3 про контрабанду товарів наставатиме лише, якщо загальна вартість предметів контрабанди склала більше 7,57 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 грудня, Верховна Рада проголосувала в цілому як закон законопроект 5420 щодо криміналізації контрабанди. Наразі він на підписі у Президента Володимира Зеленського, який і виступив його ініціатором.

Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року, окрім статті 203-1 Кримінального кодексу, якою доповнюється КК, і яка передбачає відповідальність за контрабанду товарів. Вона набере чинності з 1 липня 2024 року.

Головне юридичне управління парламенту раніше застерегло, що відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через півроку.

Досудове розслідування за цією статтею будуть здійснювати детективи органів Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Сама стаття визначає наступні склади.

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинена у значному розмірі, карається штрафом від 10 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, – карається штрафом від 50 тисяч до 75 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

При цьому дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в 5 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди у 10 тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Нагадаємо, що для кваліфікації адміністративного чи кримінального правопорушення в 2024 році буде застосовуватися неоподатковуваний мінімум у 1 514 грн (податкова соціальна пільга, яка дорівнює половині прожиткового мінімумі для працездатних осіб).

Отже, контрабанда товарів буде вважатися вчиненою у значному розмірі, якщо загальна вартість цих товарів буде перевищувати 7 570 000 грн, а у великому – у разі перевищення суми в 15 140 000 грн.

Таким чином, кримінальна відповідальність за ч. 1 нової статті 201-3 наставатиме лише, якщо загальна вартість предметів контрабанди склала більше 7,57 млн грн.

За це особа може отримати штраф від 170 тисяч грн до 425 тисяч грн.

Натомість, як звернули увагу у Головному юридичному управлінні парламенту, у разі застосування відповідальності, передбаченої Митним кодексом України, штраф може дорівнювати 6 710 000 грн (100% митної вартості товару). Тобто, кримінальна відповідальність за контрабанду товарів, вчинену у значному розмірі, буде значно м’якшою за адміністративну відповідальність за контрабанду товарів, вчинену у меншому розмірі, що повністю нівелює засади та принципи кримінальної відповідальності.

Слід мати на увазі, що змінами визначено, що таке переміщення поза митним контролем і з приховуванням від митного контролю.

Так, під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або переміщення предметів контрабанди з незаконним звільненням від митного контролю.

А під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди з приховуванням від митного контролю слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди з використанням спеціально виготовлених схованок (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов’язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів та/або для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.

Автор: Наталя Мамченко

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