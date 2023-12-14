От 7,57 млн грн: при каких условиях будет наступать уголовная ответственность за контрабанду товаров

Уголовная ответственность по новой статье 201-3 о контрабанде товаров будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 декабря Верховная Рада проголосовала в целом как закон законопроект 5420 по криминализации контрабанды. Пока он на подписи у Президента Владимира Зеленского, который и выступил его инициатором.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года кроме статьи 203-1 Уголовного кодекса, которой дополняется УК, и которая предусматривает ответственность за контрабанду товаров. Она вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Главное юридическое управление парламента ранее предупредило, что отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Досудебное расследование этой статьи будут осуществлять детективы органов Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Сама статья определяет следующие составы.

Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенная в значительном размере, наказывается штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за контрабанду, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере, – наказывается штрафом от 50 тысяч до 75 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

При этом действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в значительном размере, если общая стоимость предметов контрабанды в 5 тысяч и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в большом размере – если общая стоимость предметов контрабанды в 10 тысяч и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Напомним, что для квалификации административного или уголовного правонарушения в 2024 году будет применяться не облагаемый налогом минимум в 1 514 грн (налоговая социальная льгота, равная половине прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Следовательно, контрабанда товаров будет считаться совершенной в значительном размере, если общая стоимость этих товаров будет превышать 7 570 000 грн, а в большом – в случае превышения суммы в 15 140 000 грн.

Таким образом, уголовная ответственность по ч. 1 новой статьи 201-3 будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.

За это лицо может получить штраф от 170 тысяч до 425 тысяч грн.

Как обратили внимание в Главном юридическом управлении парламента, в случае применения ответственности, предусмотренной Таможенным кодексом Украины, штраф может быть равен 6 710 000 грн (100% таможенной стоимости товара). То есть, уголовная ответственность за контрабанду товаров, совершенную в значительном размере, будет значительно мягче административной ответственности за контрабанду товаров, совершенную в меньшем размере, что полностью нивелирует принципы и принципы уголовной ответственности.

Следует иметь в виду, что изменениями определено, что такое перемещение вне таможенного контроля и с утаиванием от таможенного контроля.

Так, под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды вне таможенного контроля следует понимать умышленное перемещение предметов контрабанды вне места расположения таможенного органа или вне рабочего времени, установленного для него, и без выполнения таможенных формальностей или перемещения предметов контрабанды с незаконным освобождением от таможенного контроля.

А под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды с сокрытием от таможенного контроля следует понимать умышленное перемещение предметов контрабанды с использованием специально изготовленных тайников и других средств или способов, затрудняющих их обнаружение, либо путем придания одним товарам вида других, либо с представлением в таможенный орган как основание для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или содержащих заведомо ложные сведения, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с законодательством по вопросам таможенного дела, и если указанные документы и сведения необходимы для определения размера подлежащих уплате таможенных платежей и/или для подтверждения соблюдения установленных законодательством запретов и ограничений по перемещению товаров через таможенную границу Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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