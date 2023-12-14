Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
От 7,57 млн грн: при каких условиях будет наступать уголовная ответственность за контрабанду товаров

Уголовная ответственность по новой статье 201-3 о контрабанде товаров будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.

НАПК предлагает изменения в ГПК и КАСУ, чтобы обеспечить динамику рассмотрения дел Антикорсудом

Как отмечает глава НАПК, проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе.

По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Депутаты вновь криминализировали контрабанду: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

  1. Публикации
  2. / В Украине

От 7,57 млн грн: при каких условиях будет наступать уголовная ответственность за контрабанду товаров

07:40, 14 декабря 2023
Уголовная ответственность по новой статье 201-3 о контрабанде товаров будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.
От 7,57 млн грн: при каких условиях будет наступать уголовная ответственность за контрабанду товаров
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 декабря Верховная Рада проголосовала в целом как закон законопроект 5420 по криминализации контрабанды. Пока он на подписи у Президента Владимира Зеленского, который и выступил его инициатором.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года кроме статьи 203-1 Уголовного кодекса, которой дополняется УК, и которая предусматривает ответственность за контрабанду товаров. Она вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Главное юридическое управление парламента ранее предупредило, что отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Досудебное расследование этой статьи будут осуществлять детективы органов Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Сама статья определяет следующие составы.

  • Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершенная в значительном размере, наказывается штрафом от 10 тысяч до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
  • То же действие, совершенное по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за контрабанду, или должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере, – наказывается штрафом от 50 тысяч до 75 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
  • Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 11 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

При этом действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в значительном размере, если общая стоимость предметов контрабанды в 5 тысяч и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в большом размере – если общая стоимость предметов контрабанды в 10 тысяч и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Напомним, что для квалификации административного или уголовного правонарушения в 2024 году будет применяться не облагаемый налогом минимум в 1 514 грн (налоговая социальная льгота, равная половине прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Следовательно, контрабанда товаров будет считаться совершенной в значительном размере, если общая стоимость этих товаров будет превышать 7 570 000 грн, а в большом – в случае превышения суммы в 15 140 000 грн.

Таким образом, уголовная ответственность по ч. 1 новой статьи 201-3 будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.

За это лицо может получить штраф от 170 тысяч до 425 тысяч грн.

Как обратили внимание в Главном юридическом управлении парламента, в случае применения ответственности, предусмотренной Таможенным кодексом Украины, штраф может быть равен 6 710 000 грн (100% таможенной стоимости товара). То есть, уголовная ответственность за контрабанду товаров, совершенную в значительном размере, будет значительно мягче административной ответственности за контрабанду товаров, совершенную в меньшем размере, что полностью нивелирует принципы и принципы уголовной ответственности.

Следует иметь в виду, что изменениями определено, что такое перемещение вне таможенного контроля и с утаиванием от таможенного контроля.

Так, под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды вне таможенного контроля следует понимать умышленное перемещение предметов контрабанды вне места расположения таможенного органа или вне рабочего времени, установленного для него, и без выполнения таможенных формальностей или перемещения предметов контрабанды с незаконным освобождением от таможенного контроля.

А под перемещением через таможенную границу Украины предметов контрабанды с сокрытием от таможенного контроля следует понимать умышленное перемещение предметов контрабанды с использованием специально изготовленных тайников и других средств или способов, затрудняющих их обнаружение, либо путем придания одним товарам вида других, либо с представлением в таможенный орган как основание для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или содержащих заведомо ложные сведения, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с законодательством по вопросам таможенного дела, и если указанные документы и сведения необходимы для определения размера подлежащих уплате таможенных платежей и/или для подтверждения соблюдения установленных законодательством запретов и ограничений по перемещению товаров через таможенную границу Украины.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду