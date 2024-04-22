Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Джерело фото: yamnytsya-otg.if.ua

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект, яким вводиться заборона на те, щоб платити посадовим особам місцевого самоврядування зарплату, яка менше мінімальної. Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року «мінімалка» в Україні складає 8 тисяч грн, втім, у законопроекті пропонується встановити, що цю «мінімалку» слід враховувати станом на 1 січня, тож таким посадовцям будуть платити не менше 7100 грн.

Відповідний законопроект про внесення змін до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо забезпечення гідних умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування №11054 рекомендує парламенту прийняти в першому читанні Комітет з питань організації державної влади.

При цьому запроваджується обов’язкове оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування про встановлення премій, доплат за додаткове навантаження, інших грошових виплат посадовим особам місцевого самоврядування з їх обґрунтуванням на офіційному веб-сайті відповідної ради не пізніше 10 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення.

Отже, ці дані про премії, доплати та інші виплати посадовцям будуть публікувати у відкритому доступі.

Разом із тим, як вказує Головне науково-експертне управління парламенту, питання визначення засад оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, регулюються базовим (спеціальним) законом у цій сфері – Законом «Про оплату праці», який прив’язує виплати до прожиткового мінімуму. До того ж, слід звернути увагу, що внесення змін до Закону про оплату праці у проекті не передбачено.

«Зазначимо також, що використання для визначення мінімального посадового окладу прожиткового мінімуму, а не мінімальної заробітної плати, випливає також із змісту Закону «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», згідно з ст. 17 якого мінімальний розмір заробітної плати як основна державна соціальна гарантія, яка є основним джерелом існування, не може бути нижчою від прожиткового мінімуму, встановленого законом» - зазначає ГНЕУ.

Нагадаємо, з проблемою прив’язки до «мінімалки», а не до прожиткового мінімуму раніше зіштовхнулися суди при розгляді справ про доплати пенсіонерам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Велика Палата Верховного Суду виснувала, що пенсіонерка, яка проживає на території радіоактивного забруднення, має отримувати у 2,6 рази менше доплати до пенсії, бо мінімальна зарплата більше не застосовується як розрахункова величина.

Член профільного Комітету, народний депутат Віталій Безгін зазначив, що працівники органів місцевого самоврядування не можуть отримувати зарплати менші за мінімалку.

«Ми мали б вирішити це питання ще під час ухвалення законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування, але він повноцінно запрацює тільки по завершенню воєнного стану» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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