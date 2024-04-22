Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

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Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект, которым вводится запрет на то, чтобы платить должностным лицам местного самоуправления зарплату, которая меньше минимальной. Напомним, что с 1 апреля 2024 года «минималка» в Украине составляет 8 тысяч грн, впрочем, в законопроекте предлагается установить, что эту «минималку» следует учитывать по состоянию на 1 января, так что таким должностным лицам будут платить не менее 7100 грн.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон «О службе в органах местного самоуправления» по обеспечению достойных условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления №11054 рекомендует парламенту принять в первом чтении Комитет по организации государственной власти.

При этом вводится обязательное обнародование решений органов местного самоуправления об установлении премий, доплат за дополнительную нагрузку, других денежных выплат должностным лицам местного самоуправления с их обоснованием на официальном веб-сайте соответствующего совета не позднее 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

Следовательно, эти данные о премиях, доплатах и других выплатах должностным лицам будут публиковать в открытом доступе.

Вместе с тем, как указывает Главное научно-экспертное управление парламента, вопросы определения принципов оплаты труда работников, находящихся в трудовых отношениях, регулируются базовым (специальным) законом в этой сфере – Законом «Об оплате труда», привязывающим выплаты к прожиточному минимума. К тому же следует обратить внимание, что внесение изменений в Закон об оплате труда в проекте не предусмотрено.

«Отметим также, что использование для определения минимального должностного оклада прожиточного минимума, а не минимальной заработной платы, следует также из содержания Закона «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», согласно ст. 17 которого минимальный размер заработной платы как основная государственная социальная гарантия, которая является основным источником существования, не может быть ниже прожиточного минимума, установленного законом» - отмечает ГНЭУ.

Напомним, с проблемой привязки к «минималке», а не к прожиточному минимуму ранее столкнулись суды при рассмотрении дел о доплатах пострадавшим от Чернобыльской катастрофы пенсионерам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда заключила, что проживающая на территории радиоактивного загрязнения пенсионерка должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина.

Член профильного Комитета, народный депутат Виталий Безгин отметил, что работники органов местного самоуправления не могут получать зарплаты меньше минималки.

«Мы должны были решить этот вопрос еще при принятии законопроекта о службе в органах местного самоуправления, но он полноценно заработает только по завершению военного положения» - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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