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Суд восстановил права жильцов многоквартирного дома, обязав убрать с крыши самовольно устроенную террасу

15:41, 22 апреля 2024
Жительница многоэтажного дома самовольно сделала отверстия в наружной стене для обустройства выхода из квартиры на крышу, обустроив ее в террасу.
Суд восстановил права жильцов многоквартирного дома, обязав убрать с крыши самовольно устроенную террасу
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Оболонский районный суд Киева восстановил права жителей многоквартирного дома, обязав убрать с крыши самовольно устроенную террасу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2021 года в Оболонский районный суд г. Киева поступил иск о признании сделки недействительной и обязательства совершить определенные действия.

Основанием обращения в суд владелицы одной из квартир в многоквартирном доме стал самовольный захват владелицей другой квартиры, в этом же доме, крыши и обустройство там террасы. Вопреки технической документации застройщика ответчик осуществила отверстия во внешней стене, для обустройства выхода из квартиры на крышу, обустроив ее в террасу.

Оболонским районным судом г. Киева принято решение 10 ноября 2022 о частичном удовлетворении исковых требований. Отменено решение государственного регистратора о внесении изменений в запись Государственного реестра прав на недвижимое имущество, согласно которому увеличена общая площадь квартиры, расположенной в доме за счет площади крыши; владелицу квартиры обязали за свой счет осуществить снос самовольно построенного забора террасы; привести помещение чердака в прежнее состояние и освободить самовольно захваченные места общего пользования – крыши жилого дома, переоборудованной в террасу.

Принимая решение, суд заключил, что на помещение террасы, площадью 16 кв. м, устроенное ответчиком за счет части крыши, распространяется правовой режим права общей совместной собственности имущества собственников многоквартирного дома. Поэтому переоборудование или перепланировка могли осуществляться только с согласия совладельцев, балансодержателя при условии что такие изменения не приведут к нарушениям прав совладельцев в многоквартирном жилом доме.

Суд встал на защиту интересов совладельцев квартир многоквартирного дома и обязал освободить самовольно захваченные места общего пользования – крыши жилого дома, переоборудованной в террасу.

С такими выводами суда первой инстанции согласились суды апелляционной и кассационной инстанций оставив судебное решение без изменений (дело №756/17436/21).

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