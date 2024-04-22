Сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции, устроившего скандал в ресторане «Гудвайн», уволили — спикер

В полиции заявили, что «сотрудникам, которые позорным поведением оскверняют честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения, не место в полиции».

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Представитель Национальной полиции Елена Бережная сообщила, что работник подразделения Департамента стратегических расследований НПУ Виталий Манасян, устроивший скандал в столичном ресторане «Гудвайн», был уволен со службы. Об этом она сказала в комментарии «Укринформу».

«На основании информации, изложенной в сообщении в социальной сети, и после общения с администрацией заведения и свидетелями конфликта по согласованию с главой Нацполиции Иваном Выговским руководством ДСР принято решение об увольнении этого оперуполномоченного», - сказала она.

По словам Бережной, начальник Департамента стратегических расследований Андрей Рубель считает ситуацию возмутительной.

«Позиция руководства Национальной полиции однозначна: сотрудникам, которые позорным поведением порочат честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения, не место в полиции», - заявила спикер, добавив, что «человек с такими моральными качествами не может стоять на страже правопорядка».

Об инциденте, произошедшем в одном из столичных ресторанов, написал в Фейсбуке бизнесмен Максим Шкиль. По его словам, в воскресенье утром в столичном ресторане «Гудвайн» бронированный стол занял другой мужчина. Когда администраторы объяснили незнакомцу, что стол забронирован, тот отказался подняться, начал оскорблять персонал ресторана, а бизнесмену «очертил перспективу, что с ним будет». Впоследствии с угрозами мужчина и его спутница все же покинули ресторан.

Выяснилось, что это был сотрудник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян.

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