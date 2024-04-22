Практика судов
  1. В Украине

Сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции, устроившего скандал в ресторане «Гудвайн», уволили — спикер

11:51, 22 апреля 2024
В полиции заявили, что «сотрудникам, которые позорным поведением оскверняют честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения, не место в полиции».
Сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции, устроившего скандал в ресторане «Гудвайн», уволили — спикер
Источник фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Национальной полиции Елена Бережная сообщила, что работник подразделения Департамента стратегических расследований НПУ Виталий Манасян, устроивший скандал в столичном ресторане «Гудвайн», был уволен со службы. Об этом она сказала в комментарии «Укринформу».

«На основании информации, изложенной в сообщении в социальной сети, и после общения с администрацией заведения и свидетелями конфликта по согласованию с главой Нацполиции Иваном Выговским руководством ДСР принято решение об увольнении этого оперуполномоченного», - сказала она.

По словам Бережной, начальник Департамента стратегических расследований Андрей Рубель считает ситуацию возмутительной.

«Позиция руководства Национальной полиции однозначна: сотрудникам, которые позорным поведением порочат честь и высокое звание офицера, нарушают этические правила поведения, не место в полиции», - заявила спикер, добавив, что «человек с такими моральными качествами не может стоять на страже правопорядка».

Об инциденте, произошедшем в одном из столичных ресторанов, написал в Фейсбуке бизнесмен Максим Шкиль. По его словам, в воскресенье утром в столичном ресторане «Гудвайн» бронированный стол занял другой мужчина. Когда администраторы объяснили незнакомцу, что стол забронирован, тот отказался подняться, начал оскорблять персонал ресторана, а бизнесмену «очертил перспективу, что с ним будет». Впоследствии с угрозами мужчина и его спутница все же покинули ресторан.

Выяснилось, что это был сотрудник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции «Слуга народа»

Решила остаться во фракции, чтобы не подводить Президента в трудные времена – отметила Марьяна Безуглая.

Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

БП ВС заключила, что пенсионерка, проживающая на территории радиоактивного загрязнения, должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина

Большая Палата Верховного Суда пересмотрела решение судов по делу о праве пенсионерки, проживающей на территории радиоактивного загрязнения, получать повышение к пенсии.

Военнослужащий получил контузию, отказался форсировать Днепр и получил 5 лет лишения свободы: как суд мотивировал свое решение

Суд указал, что военнослужащий после получения приказа должен отвечать: "Слушаюсь" и выполнять приказ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду