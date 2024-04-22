Співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який влаштував скандал в ресторані «Гудвайн», звільнили — речниця

У поліції заявили, що «співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки, не місце в поліції».

Джерело фото: 24tv.ua

Речниця Національної поліції Олена Бережна повідомила, що працівника підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ Віталія Манасяна, який влаштував скандал в столичному ресторані «Гудвайн», було звільнено зі служби. Про це вона сказала у коментарі «Укрінформу».

«На підставі інформації, викладеної у дописі в соціальній мережі, та після спілкуванням з адміністрацією закладу й свідками конфлікту за погодженням з головою Нацполіції Іваном Вигівським керівництвом ДСР прийняте рішення про звільнення цього оперуповноваженого», - сказала вона.

За словами Бережної, начальник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель вважає ситуацію обурливою.

«Позиція керівництва Національної поліції однозначна: співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки, не місце в поліції», - заявила речниця, додавши, що «людина з такими моральними якостями не може стояти на варті правопорядку».

Про інцидент, що стався в одному зі столичних ресторанів, написав у Фейсбуці бізнесмен Максим Шкіль. За його словами, у неділю вранці у столичному ресторані «Гудвайн» стіл, який він бронював, зайняв інший чоловік. Коли адміністратори пояснили незнайомцю, що стіл заброньований, той відмовився встати, почав ображати персонал ресторану, а бізнесмену «окреслив перспективу, що з ним буде». Згодом з погрозами чоловік та його супутниця все ж залишили ресторан.

З’ясувалося, що це був працівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталій Манасян.

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