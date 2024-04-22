Практика судів
  1. В Україні

Співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який влаштував скандал в ресторані «Гудвайн», звільнили — речниця

11:51, 22 квітня 2024
У поліції заявили, що «співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки, не місце в поліції».
Співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який влаштував скандал в ресторані «Гудвайн», звільнили — речниця
Джерело фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речниця Національної поліції Олена Бережна повідомила, що працівника підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ Віталія Манасяна, який влаштував скандал в столичному ресторані «Гудвайн», було звільнено зі служби. Про це вона сказала у коментарі «Укрінформу».

«На підставі інформації, викладеної у дописі в соціальній мережі, та після спілкуванням з адміністрацією закладу й свідками конфлікту за погодженням з головою Нацполіції Іваном Вигівським керівництвом ДСР прийняте рішення про звільнення цього оперуповноваженого», - сказала вона.

За словами Бережної, начальник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель вважає ситуацію обурливою.

«Позиція керівництва Національної поліції однозначна: співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки, не місце в поліції», - заявила речниця, додавши, що «людина з такими моральними якостями не може стояти на варті правопорядку».

Про інцидент, що стався в одному зі столичних ресторанів, написав у Фейсбуці бізнесмен Максим Шкіль. За його словами, у неділю вранці у столичному ресторані «Гудвайн» стіл, який він бронював, зайняв інший чоловік. Коли адміністратори пояснили незнайомцю, що стіл заброньований, той відмовився встати, почав ображати персонал ресторану, а бізнесмену «окреслив перспективу, що з ним буде». Згодом з погрозами чоловік та його супутниця все ж залишили ресторан.

З’ясувалося, що це був працівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталій Манасян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують ввести нову підставу для припинення надання безоплатної правничої допомоги

Проблема полягає у тому, що разі зупинення кримінального провадження у зв'язку з призовом обвинуваченого на військову службу адвокат не може подати акт та отримати оплату за фактично надану ним допомогу.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу»

Вирішила залишитися у фракції, щоб не підводити Президента у важкі часи – зазначила Мар’яна Безугла.

Суддя уклав договір з адвокатом про надання правової допомоги, але учасник процесу спробував укласти договір з цим же адвокатом

Дещо курйозна спроба створити конфлікт інтересів зафіксована у Волинській області.

ВП ВС виснувала, що пенсіонерка, яка проживає на території радіоактивного забруднення, має отримувати у 2,6 рази менше доплати до пенсії, бо мінімальна зарплата більше не застосовується як розрахункова величина

Велика Палата Верховного Суду переглянула рішення судів у справі щодо права пенсіонерки, яка проживає на території радіоактивного забруднення, отримувати підвищення до пенсії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду