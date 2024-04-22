У КМДА вирішили запитати киян про їхній психологічний стан

Столична влада вирішила провести опитування стосовно психологічного стану мешканців Києва.

Джерело фото: Борис Корпусенко / vechirniy.kyiv.ua

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Для мешканців Києва у застосунку Київ Цифровий запустили опитування щодо їхнього ментального здоров’я.

Як пишуть у КМДА, цьогорічне дослідження має допомогти визначити, чи змінився ментальний стан людей та якими способами вони зміцнюють свою стресостійкість.

За словами заступниці голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень та впровадження безбар’єрності Марини Хонди, результати торішнього дослідження через сервіс Київ Цифровий показали, що за допомогою психологів зверталися менш як 3%.

Вона зазначила, що дані різних опитувань допомогли створити нові програми та сервіси психологічної підтримки. Зокрема, отримати безоплатну психологічну допомогу можна в Київському міському Центрі гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, а також у «Київ Мілітарі Хаб».

«Цьогорічне дослідження допоможе визначити, чи змінився ментальний стан людей та якими способами вони зміцнюють свою стресостійкість», – зазначила Марина Хонда.

Форма розміщена в розділі «Опитування» в застосунку Київ Цифровий. Орієнтовний час, який знадобиться, щоб пройти це опитування, – 2 хвилини.

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