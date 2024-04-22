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Кирило Буданов повідомив, як можна вирішити проблему з Telegram

11:31, 22 квітня 2024
Очільник ГУР Кирило Буданов запропонував законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися.
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Очільник Головного управляння розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що Telegram є проблемою для України, але блокуванням деяких каналів ситуацію можна вирішити лише на деякий час. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

 «Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію - а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві - неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?», - зауважив Буданов.

Відповідаючи на питання, чи це стосується анонімних телеграм-каналів, Буданов заявив, що, на його думку, вони всі анонімні.

«Ви знаєте хоч один телеграм-канал, який сказав прямо, що я – це я? От і відповідь», - зазначив він.

Він додав, що їх закриття чи блокування Telegram може стати вирішенням проблеми, але лише тимчасово.

«Все ж таки вважаю, що треба змусити їх зареєструватися. Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути... Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально», - додав очільник ГУР.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram.

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