Новим начальником пресцентру Сил оборони півдня замість Наталії Гуменюк стане Дмитро Плетенчук, — ЗМІ

За даними ЗМІ, Наталію Гуменюк замінить речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Новим начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня стане речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Про це пише Укрінформ.

Він замінить на цій посаді Наталю Гуменюк.

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України", - сказав Плетенчук, цитує видання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що медійники звернулися до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк.

В свою чергу, Наталя Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунути її від керівництва пресцентром Сил оборони півдня.

Згодом Гуменюк звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь».

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