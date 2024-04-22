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Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу»

11:13, 22 квітня 2024
Вирішила залишитися у фракції, щоб не підводити Президента у важкі часи – зазначила Мар’яна Безугла.
Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу»
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Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла залишається у фракції «Слуга народу». Про це вона повідомила читачам у соцмережах.

«Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради СН, щоб не підводити Президента у важкі часи.

Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію.

Не все, далеко не все, подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію Слуга Народу повертатися не буду», - підкреслила вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у лютому голова партії Олена Шуляк задовольнила заяву Мар'яни Безуглої на вихід зі «Слуги народу».

До цього вона закликала керівництво Верховної Ради та Давида Арахамію «відпустити» її з лав «Слуги народу». Проте таке рішення підтримали лише 190 депутатів.

Автор: Наталя Мамченко

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