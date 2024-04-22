Анджей Дуда підтвердив готовність Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО

Дуда в інтерв’ю заявив, що тема розміщення ядерної зброї на території Польщі давно є темою польсько-американських переговорів і він готовий на таке рішення.

Польща готова до розміщення на її території ядерної зброї для зміцнення безпеки східного флангу НАТО. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів в інтерв’ю виданню «Fakt».

«Це вже деякий час є темою польсько-американських переговорів. Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. росія посилює мілітаризацію району Кенігсберг. Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю до білорусі.

Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в рамках обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику», - зазначив Дуда.

За словами Дуди, сьогодні росія, яка відродила імперські амбіції, має побачити, що Європа здатна захиститися від будь-якого нападу і що вона відіб'є будь-яку атаку з великими втратами для нападника.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Анджей Дуда заявив, що польські війська стануть на захист Литви у випадку нападу на цю балтійську країну.

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