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Україну чекає важка ситуація, але Армагеддону не буде, — Кирило Буданов

11:11, 22 квітня 2024
За словами очільника ГУР, з середини травня ситуація для України буде складною, але не катастрофічною.
Україну чекає важка ситуація, але Армагеддону не буде, — Кирило Буданов
Фото: ГУР
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом на Україну чекають важкі, але не катастрофічні часи. Йдеться про середину травня- початок червня. За словами Буданова, мова йде як про події на фронті, та і про внутрішньо-політичну ситуацію.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддону не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", -  заявив глава ГУР в інтерв’ю BBC Україна.

Він також сказав, що не жалкує про свої попередні прогнози, які не справдилися чи справдилися не у повній мірі.

«Вони (прогнози — ред.) не дають марну надію. Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше — вибачте, це вносить свої корективи», — зазначив Буданов.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Україна може програти до кінця 2024 року.

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