На базі 8ААС відкрито Науково-практичний центр кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Франка

Відкриття Науково-практичного центру кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка стало наступним кроком після підписання сторонами Меморандуму про партнерство та співпрацю.

Фото: 8aa.court.gov.ua

19 квітня на базі Восьмого апеляційного адміністративного суду відбулося відкриття Науково-практичного центру кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це повідомив офіційний сайт 8ААС.

В урочистому відкритті Центру взяли участь голова Восьмого ААС Олег Заверуха, ректор ЛНУ ім. І. Франка Володимир Мельник, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ ім. І. Франка Сергій Різник, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. І. Франка Микола Кобилецький, судді Восьмого ААС та професорсько-викладацький склад кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. І. Франка.

Олег Заверуха під час свого виступу зазначив, що: «Метою укладення 11 липня 2023 року Меморандуму про партнерство та співпрацю між Восьмим апеляційним адміністративним судом та Львівським національним університетом імені Івана Франка було наше спільне з Університетом бажання консолідувати зусилля, які будуть спрямовані на ефективну співпрацю та обмін інформацією і досвідом, здійснення науково-дослідної та практичної діяльності у правозастосуванні та судочинстві, підвищення довіри до судової системи, підвищення ефективності освітнього процесу, підтримка активних та ініціативних студентів, а також надання їм допомоги у здобутті ґрунтовної освіти, практичних навичок та підвищення рівня професійної підготовки. І вже сьогодні ми з вами засвідчуємо практичну реалізацію закладених Меморандумом засад нашої з Університетом співпраці – відкриття цього Центру на базі Восьмого апеляційного адміністративного суду. Цим відкриттям ми з вами зараз підтверджуємо наші першочергові наміри та продовжуємо наші багаторічні партнерські відносини».

Ректор Володимир Мельник висловив вдячність особисто голові Восьмого ААС за ініціативу відкриття Центру, а суддям та усім працівниками Восьмого ААС за зусилля, які були прикладені для відкриття у Восьмому ААС Центру.

«Відкриття цього Центру, це яскраве підтвердження того факту, що юридична наука та юридична практика, як ніде у інших сферах науки та практичної діяльності людини, повинні бути органічно злиті. Переконаний, що це дуже важливий крок для того, щоб поглиблювати нашу з Вами співпрацю, оскільки цей Центр принесе користь для усіх нас, в тому числі і студентів, оскільки ми маємо постійно модернізувати навчальний план і навіть зміст окремих навчальних дисциплін, щоб вони не були зациклені на абстрактну юридичну науку, а відповідали потребам нашого часу. Впевнений, що цей Центр має великі і позитивні перспективи», – зазначив Володимир Мельник.

Фото: 8aa.court.gov.ua

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