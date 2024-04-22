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Добровільна мобілізація засуджених: Євгенія Кравчук розповіла, хто зможе піти воювати

10:55, 22 квітня 2024
Заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук назвала категорії засуджених, які зможуть підписати контракт зі ЗСУ.
Добровільна мобілізація засуджених: Євгенія Кравчук розповіла, хто зможе піти воювати
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Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених. Зокрема законопроект передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях. За словами очільниці політичної партії «Слуга Народу» Олени Шуляк, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі під час добровільної мобілізації засуджених.

Заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук у ефірі телемарафону пояснила, хто серед засуджених зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

Вона зазначила, що не йдеться про засуджених за вбивство, держзраду, фінансування тероризму, тощо. Також Кравчук підкреслила, що не зможуть достроково звільнити тих, хто отримали вироки за вбивство через необережність у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

За її словами, до законопроекту, який ухвалений поки тільки у першому читанні, буде внесено правки. 

 

Раніше міністр юстиції Денис Малюська відповів, чому підтримує мобілізацію ув'язнених і до чого тут в'язниці, які можуть «луснути».

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