Добровольная мобилизация осужденных: Евгения Кравчук рассказала, кто сможет пойти воевать

Замглавы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук назвала категории осужденных, которые смогут подписать контракт с ВСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных. В частности, законопроект предусматривает добровольное участие осужденных в боевых действиях. По словам главы политической партии «Слуга Народа» Елены Шуляк, встать на защиту родины смогут далеко не все желающие во время добровольной мобилизации осужденных.

Замглавы фракции «Слуга Народа» Евгения Кравчук в эфире телемарафона объяснила, кто среди осужденных сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины.

Она отметила, что речь не идет об осужденных за убийство, госизмену, финансирование терроризма и т.д. Также Кравчук подчеркнула, что не смогут досрочно уволить тех, кто получил приговоры за убийство по неосторожности в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По ее словам, в законопроект, который принят пока только в первом чтении, будут внесены правки.

Ранее министр юстиции Денис Малюська ответил, почему поддерживает мобилизацию заключенных и при чем здесь тюрьмы, которые могут «лопнуть».

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