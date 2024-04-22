Украине ждет тяжелая ситуация, но Армагеддона не будет, — Кирилл Буданов

По словам главы ГУР, с середины мая ситуация для Украины будет сложной, но не катастрофической.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время Украину ждут тяжелые, но не катастрофические времена. Речь идет о середине мая-начале июня.

По словам Буданова, речь идет как о событиях на фронте, так и о внутриполитической ситуации.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддона не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - заявил глава ГУР в интервью BBC Україна.

Он также сказал, что не сожалеет о своих предварительных прогнозах, которые не сбылись или сбылись не в полной мере.

«Они (прогнозы – ред.) не дают напрасную надежду. Это прогнозы настоящего времени. Если что-то возвращается немного иначе — извините, это вносит свои коррективы», — отметил Буданов.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть до конца 2024 года.

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