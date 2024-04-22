Анджей Дуда подтвердил готовность Польши разместить на своей территории ядерное оружие НАТО

Дуда в интервью заявил, что тема размещения ядерного оружия на территории Польши давно является темой польско-американских переговоров и он готов на такое решение.

Польша готова к размещению на ее территории ядерного оружия для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. Об этом президент Польши Анджей Дуда рассказал в интервью изданию «Fakt».

«Это уже некоторое время является темой польско-американских переговоров. Я уже несколько раз говорил об этом. Признаюсь, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности. россия усиливает милитаризацию района Кенигсберга. В последнее время она перемещает свое ядерное оружие в беларусь.

Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и мы также имеем обязательства по этому поводу, то есть мы просто реализуем общую политику», - отметил Дуда.

По словам Дуды, сегодня россия, которая возродила имперские амбиции, должна увидеть, что Европа способна оградиться от любого нападения и что она отразит любую атаку с большими потерями для нападающего.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Анджей Дуда заявил, что польские войска станут на защиту Литвы в случае нападения на эту балтийскую страну.

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