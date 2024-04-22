Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции «Слуга народа»

Решила остаться во фракции, чтобы не подводить Президента в трудные времена – отметила Марьяна Безуглая.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая остается во фракции «Слуга народа». Об этом она сообщила читателям в соцсетях.

«Решила остаться во фракции Верховной Рады СН, чтобы не подводить Президента в трудные времена.

Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию.

Не все, далеко не все нравится, но попробую улучшить, что в моих силах. В партию Слуга Народа возвращаться не буду», – подчеркнула она.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в феврале глава партии Елена Шуляк удовлетворила заявление Марьяны Безуглой на выход из «Слуги народа».

До этого она призвала руководство Верховной Рады и Давида Арахамию «отпустить» ее из «Слуги народа». Однако такое решение поддержали всего 190 депутатов.

Автор: Наталья Мамченко

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