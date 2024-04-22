Новым начальником прессцентра Сил обороны юга вместо Натальи Гуменюк станет Дмитрий Плетенчук, - СМИ

По данным СМИ, Наталью Гуменюк заменит спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Новым начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга станет спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Об этом пишет Укринформ.

Он заменит на этом посту Наталью Гуменюк.

"Начиная с сегодняшнего дня, приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины", - сказал Плетенчук, цитирует издание.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что медийщики обратились к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Наталью Гуменюк.

В свою очередь Гуменюк прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства пресс-центром Сил обороны юга.

Спустя время Гуменюк уволили с должности начальницы объединенного прессцентра оперативного командования «Юг».

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