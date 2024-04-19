Наталью Гуменюк уволили с должности начальницы прессцентра Сил обороны юга

Медийщики обратились к Главнокомандующему ВСУ, министру обороны и начальнику Генштаба ВСУ с просьбой заменить Наталью Гуменюк.

Наталью Гуменюк уволили с должности начальницы объединенного прессцентра оперативного командования «Юг». Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины проведены ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга. В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024», - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, сейчас идет отбор соответствующего специалиста, который или которая станет «голосом» Сил обороны юга.

«Центр стратегических коммуникаций Сил обороны юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ», - отметили в Генштабе.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что медийщики обратились к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу с просьбой заменить Наталью Гуменюк. В свою очередь Наталья Гуменюк прокомментировала призыв медийщиков отстранить ее от руководства пресс-центром Сил обороны юга.

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