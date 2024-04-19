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G7 рассматривает $300 млрд замороженных активов рф как залог для кредитов Украине, – еврокомиссар

08:17, 19 апреля 2024
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что, скорее всего, процедура ЕС будет предусматривать залог для российских активов вместо их полного ареста.
G7 рассматривает $300 млрд замороженных активов рф как залог для кредитов Украине, – еврокомиссар
Источник фото: КМУ, на фото Денис Шмыгаль и Валдис Домбровскис
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Страны G7 обсуждают возможность использования замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов в качестве залога для предоставления кредитов Украине. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет «Reuters».

По словам еврокомиссара, рассматриваются разные варианты и продолжаются дискуссии. Он выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшие месяцы одобрит отдельную процедуру использования доходов или процентов, полученных от активов рф, для помощи Украине.

В среду представители финансовых ведомств стран G7 заявили, что они твердо настроены помочь Украине удовлетворить срочные потребности в краткосрочном финансировании, включая использование процентов, полученных из замороженных российских активов.

В заявлении не было указано конкретного плана по активам, но было отмечено, что они будут «продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины» с целью представления вариантов лидерам G7 в июне на саммите в Италии.

Домбровскис отметил, что, скорее всего, процедура ЕС будет предусматривать залог для российских активов вместо их полного ареста.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что дискуссии G7 по поводу замороженных российских активов «разрабатываются».

«Мы обсуждаем ряд разных вариантов. Один из них — конфискация, а другой — предоставление залога или даже использование сверхприбылей или процентов от этих активов для финансирования ссуды», — отметил Уолли Адейемо.

Также в издании добавили, что источник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что до июньского саммита лидеров G7, где они ожидают рассмотреть разные варианты, еще много работы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава правового комитета, народный депутат «Слуги Народа» Денис Маслов рассказал, что в настоящее время замороженные активы находятся в структурах, в основном стран ЕС, львиная доля – в Бельгии. Европейские структуры используют эти активы, получают свои доходы, так называемые сверхурочные, реинвестируя их в ценные бумаги, финансовые инструменты.

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