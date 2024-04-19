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G7 розглядає $300 млрд заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні, – єврокомісар

08:17, 19 квітня 2024
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що швидше за все процедура ЄС передбачатиме заставу для російських активів замість їх повного арешту.
G7 розглядає $300 млрд заморожених активів рф як заставу для кредитів Україні, – єврокомісар
Джерело фото: КМУ, на фото Денис Шмигаль та Валдіс Домбровскіс
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Країни G7 обговорюють можливість використання заморожених російських активів на суму майже 300 мільярдів доларів як застави для надання кредитів Україні. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, пише «Reuters».

За словами єврокомісара, розглядаються різні варіанти і тривають дискусії. Він висловив надію, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від активів рф, для допомоги Україні.

У середу представники фінансових відомств країн G7 заявили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити термінові потреби у короткостроковому фінансуванні, включно з використанням відсотків, отриманих із заморожених російських активів.

У заяві не було зазначено конкретного плану щодо активів, але було зазначено, що вони «продовжуватимуть працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України» з метою представлення варіантів лідерам G7 у червні на саміті в Італії.

Домбровскіс зазначив, що швидше за все процедура ЄС передбачатиме заставу для російських активів замість їх повного арешту.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що дискусії G7 щодо заморожених російських активів «розробляються».

«Ми обговорюємо низку різних варіантів. Один із них — конфіскація, а інший — надання застави або навіть використання надприбутків або відсотків від цих активів для фінансування позики», — зазначив Воллі Адейемо.

Також у виданні додали, що джерело, знайоме з обговореннями, повідомило, що до червневого саміту лідерів G7, де вони очікують розглянути різні варіанти, ще багато роботи.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова правового комітету, народний депутат «Слуги Народу» Денис Маслов розповів, що наразі заморожені активи перебувають у структурах, здебільшого країн ЄС, левова частка – в Бельгії. Європейські структури використовують ці активи, отримують свої прибутки, так звані понаднормові, реінвестуючи їх в цінні папери, фінансові інструменти.

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