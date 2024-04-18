Україна та Чехія провели переговори щодо двосторонньої безпекової угоди

Сторони узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом.

Джерело фото: president.gov.ua

Україна та Чехія провели ще один раунд перемовин щодо двосторонньої безпекової угоди. Відповідно до указу Володимира Зеленського, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Сьогоднішній перемовини провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква. Чеську сторону представляв генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

Сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі ОПК, а також узгодили графік подальших переговорів, щоб лідери двох країн могли підписати угоду найближчим часом.

Тиждень тому під час зустрічі у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський та Президент Чеської Республіки Петр Павел обговорили готовність укласти двосторонню безпекову угоду. Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яку підписали під час Вільнюського саміту НАТО 12 липня 2023 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди України та Сполучених Штатів Америки.

За словами очільника ОП, цей пакет домовленостей має бути взірцевим та поєднає найкращі сторони угод, які раніше були підписані з іншими державами-партнерами.

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