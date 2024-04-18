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Украина и Чехия провели переговоры по двустороннему соглашению о безопасности

21:04, 18 апреля 2024
Стороны согласовали график дальнейших переговоров, чтобы лидеры двух стран могли подписать соглашение в ближайшее время.
Украина и Чехия провели переговоры по двустороннему соглашению о безопасности
Источник фото: president.gov.ua
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Украина и Чехия провели еще один раунд переговоров по двустороннему соглашению о безопасности. Согласно указу Владимира Зеленского, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Сегодняшние переговоровы провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква. Чешскую сторону представлял генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений Министерства иностранных дел Чехии Давид Конецкий.

Стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения о безопасности, обменялись видением его содержательного наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК, а также согласовали график дальнейших переговоров, чтобы лидеры двух стран могли подписать соглашение в ближайшее время.

Неделю назад во время встречи в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Чешской Республики Петр Павел обсудили готовность заключить двустороннее соглашение о безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которую подписали во время Вильнюсского саммита НАТО 12 июля 2023 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Андрей Ермак провел совещание по подготовке договора безопасности Украины и Соединенных Штатов Америки.

По словам главы ОП, этот пакет договоренностей должен быть образцовым и объединит лучшие стороны соглашений, ранее подписанных с другими государствами-партнерами.

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