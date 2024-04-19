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ТЦК и СП получили оборудование для работы с реестром «Оберег» от Великобритании

09:29, 19 апреля 2024
Украина в рамках проекта SDA получила технику для использования в ТЦК и СП.
ТЦК и СП получили оборудование для работы с реестром «Оберег» от Великобритании
Источник фото: mil.gov.ua
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Как сообщили в Министерстве обороны, идет работа над цифровизацией военного учета. Для работы с реестром военнообязанных «Оберег» ТЦК и СП нуждаются в современном оборудовании – ноутбуках, сканерах, принтерах.

Украина в рамках проекта SDA получила 187 ноутбуков, 187 сканеров и 187 принтеров для использования в ТЦК и СП. Эта инициатива является частью программы поддержки от Специального советника по вопросам обороны, что финансируется правительством Великобритании, отметили в Минобороны.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула, что реестр «Оберег» экономит средства государства и военнообязанных, предотвращает коррупцию и способствует разумному рекрутингу.

«Благодаря цифровизации учета информация о военнообязанных не может быть уничтожена в результате ракетных обстрелов или пожара. Благодарна правительству Великобритании за постоянную поддержку реформ в Украине — и особенно реформ в сфере обороны», – подчеркнула она.

Специальный советник по вопросам обороны Посольства Великобритании в Украине Мартин Моллой заявил, что правительство Великобритании поддерживает Украину в ее целях цифровой трансформации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

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