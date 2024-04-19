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ТЦК та СП отримали обладнання для роботи з реєстром «Оберіг» від Великої Британії

09:29, 19 квітня 2024
Україна в межах проєкту SDA отримала техніку для використання у ТЦК та СП.
ТЦК та СП отримали обладнання для роботи з реєстром «Оберіг» від Великої Британії
Джерело фото: mil.gov.ua
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Як повідомили у Міністерстві оборони, триває робота над цифровізацією військового обліку. Для роботи з реєстром військовозобов'язаних «Оберіг» ТЦК та СП потребують сучасного обладнання – ноутбуки, сканери, принтери.

Україна в межах проєкту SDA отримала 187 ноутбуків, 187 сканерів та 187 принтерів для використання у ТЦК та СП. Ця ініціатива є частиною програми підтримки від Спеціального радника з питань оборони, що фінансується урядом Великої Британії, зазначили у Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що реєстр «Оберіг» заощаджує кошти держави та військовозобов'язаних, запобігає корупції та сприяє розумному рекрутингу.

«Завдяки цифровізації обліку інформація про військовозобов'язаних не може бути знищена внаслідок ракетного обстрілу чи пожежі. Вдячна уряду Великої Британії за постійну підтримку реформ в Україні — і особливо реформ у сфері оборони», – наголосила вона.

Спеціальний радник з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Мартін Моллой заявив, що уряд Великої Британії підтримує Україну у її цілях цифрової трансформації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», повна картина про придатних до військової служби громадян буде зберігатися на серверах партнерів України з НАТО.

Загалом, як раніше писала «Судово-юридична газета», до нього потраплять персональні дані про дату і місце народження, номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про батьків  – за згодою військовозобов’язаного; реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відомості про громадянство, відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя особи; відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про досвід роботи за спеціальністю,  про результати медичних оглядів, відомості про володіння іноземними мовами, про дозвіл на зберігання та носіння зброї, про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки, реквізити посвідчення водія та багато чого іншого.

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