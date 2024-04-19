Назвали кількість працюючих пенсіонерів, для яких відбувся перерахунок пенсій

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

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Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки.

Про це повідомили у Мінсоцполітики та зазначили, що розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок – ЄСВ). Оскільки з часом – коли людина працює – страховий стаж у пенсіонера збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів, зазначають у Мінсоцполітики.

Також там наголошують, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні зменшилося число пенсіонерів. Так, якщо на початку року пенсію отримували 10 млн 516 тисячі осіб, то зараз – 10 млн 154 тисячі.

Також за даними ПФУ, понад 62% українців отримують пенсію до п'яти тисяч гривень.

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