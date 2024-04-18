Конфлікт в Тернополі: бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю без застави, що відомо

У бібліотеці Тернополя виник скандал через заставу для книг.

У Тернополі виник конфлікт між родиною переселенців із Харкова та обласною дитячою бібліотекою. Як розповіли у Інституті Масової Інформації (ІМІ), колишня журналістка Катерина Посохова поскаржилася, що працівниця Тернопільської обласної дитячої бібліотеки відмовилася видавати книжки її синові без застави по причині того, що вони не місцеві й можуть книжку попсувати, написавши там якісь вислови. Директорка бібліотеки Надія Новіцька стверджує, що все було дещо інакше, хоч і не відкидає звинувачень повністю, пишуть в Інституті.

Мати дитини у фейсбуці розповіла, що понад два роки її син без проблем ходив у Тернополі до міської бібліотеки біля школи. Проте під час спроби взяти книжку в обласній бібліотеці, за дві книжки в них нібито попросили заставу 600 грн.

За її словами, після годинної розмови книжки їм все ж видали «на загальних засадах». Пані Катерина розповіла, що планує звертатися зі скаргами на бібліотеку.

Натомість в обласній дитячій бібліотеці представниці ІМІ сказали, що все було дещо не так. За словами директорки закладу Надії Новіцької, практика видавати книжки під заставу діє в бібліотеці вже не один рік, і справа не в адресі проживання читачів.

Також директорка наголошує: якщо дитина хоче взяти книжку дорогу чи рідкісну, то бібліотекар телефонує батькам і пояснює, що в такому разі потрібна застава. У самих дітей ніхто грошей не бере.

Надія Новіцька у коментарі зазначила, що суму в 600 гривень, про яку написала мати дитини, ніхто не називав. Водночас Надія Новіцька визнала, що дискримінаційні висловлювання на адресу переселенців були.

«Моя заступниця мала необережність цей факт озвучити й сказати, що в нас і такі випадки бувають. У нас знищують книжки, нам треба мати за що компенсувати потім ті витрати. І вона це озвучила і пошкодувала, що таке сказала», – зазначила директорка.

Також пані Надія зауважила, що з колективом проведуть збори, щоб розібрати цей випадок, зрозуміти, де відбулося непорозуміння з батьками, а на сайті бібліотеки розмістять інструкцію щодо застави за книжки.

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