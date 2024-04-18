Конфликт в Тернополе: библиотека отказалась выдать книгу ребенку-переселенцу без залога, что известно

В библиотеке Тернополя возник скандал из-за залога для книг.

В Тернополе возник конфликт между семьей переселенцев из Харькова и областной детской библиотекой. Как рассказали в Институте массовой информации (ИМИ), бывшая журналистка Екатерина Посохова пожаловалась, что работница Тернопольской областной детской библиотеки отказалась выдавать книги ее сыну без залога по причине того, что они не местные и могут книгу испортить, написав там какие-то изречения. Директорка библиотеки Надежда Новицкая утверждает, что все было несколько иначе, хотя и не исключает обвинений полностью, пишут в Институте.

Мать ребенка в фейсбуке рассказала, что более двух лет ее сын без проблем ходил в Тернополе в городскую библиотеку возле школы. Однако при попытке взять книгу в областной библиотеке, за две книги у них якобы попросили залог 600 грн.

По ее словам, после часового разговора книги им все же выдали «на общих началах». Г-жа Екатерина рассказала, что планирует обращаться с жалобами на библиотеку.

В то же время в областной детской библиотеке представительнице ИМИ сказали, что все было несколько не так. По словам директорки заведения Надежды Новицкой, практика издавать книги под залог действует в библиотеке уже не один год, и дело не в адресе проживания читателей.

Также директорка отмечает: если ребенок хочет взять книгу дорогую или редкую, то библиотекарь звонит родителям и объясняет, что в таком случае нужен залог. У самих детей никто денег не берет.

Надежда Новицкая в комментарии отметила, что сумму в 600 гривен, о которой написала мать ребенка, никто не называл. В то же время Надежда Новицкая признала, что дискриминационные высказывания в адрес переселенцев были.

«Моя заместительница имела неосторожность этот факт озвучить и сказать, что у нас и такие случаи бывают. У нас уничтожают книги, нам нужно за что компенсировать потом эти расходы. И она это озвучила и пожалела, что такое сказала», – отметила директорка.

Также г-жа Надежда отметила, что с коллективом проведут собрание, чтобы разобрать этот случай, понять, где произошло недоразумение с родителями, а на сайте библиотеки разместят инструкцию по залогу за книги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.