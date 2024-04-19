Назвали количество работающих пенсионеров, для которых состоялся перерасчет пенсий

Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально.

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Согласно украинскому законодательству, с 1 апреля осуществляется автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам за стаж, приобретенный в последние два года.

Об этом сообщили в Минсоцполитики и отметили, что размер пенсии зависит не только от размера заработной платы, но и от страхового стажа (т.е. периода, за который человек платит Единый страховой взнос – ЕСВ). Поскольку со временем – когда человек работает – страховой стаж у пенсионера увеличивается, то и размер пенсии должен также увеличиваться. Поэтому 1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитывают.

Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), из которой рассчитывается пенсия.

Лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически, по данным, которые содержит Государственный реестр застрахованных лиц.

В этом году перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа состоялся для 654 тысяч работающих пенсионеров, отмечают в Минсоцполитике.

Также там подчеркивают, что выплата повышенных пенсий состоится в июне (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за 1 квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине уменьшилось число пенсионеров. Так, если в начале года пенсию получали 10 млн 516 тысяч человек, то сейчас - 10 млн 154 тысячи.

Также по данным ПФУ, более 62% украинцев получают пенсию до пяти тысяч гривен.

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