Наталію Гуменюк звільнили з посади начальниці пресцентру Сил оборони півдня

Медійники звернулися до Головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони та начальника Генштабу ЗСУ з проханням замінити Наталю Гуменюк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наталію Гуменюк звільнили з посади начальниці об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024», - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, наразі триває відбір відповідного фахівця, який чи яка стане «голосом» Сил оборони півдня.

«Центр стратегічних комунікацій Сил оборони півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ», – зазначили в Генштабі.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що медійники звернулися до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Наталю Гуменюк. В свою чергу, Наталя Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунути її від керівництва пресцентром Сил оборони півдня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.