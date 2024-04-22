Кирилл Буданов сообщил, как можно решить проблему с Telegram

Глава ГУР Кирилл Буданов предложил законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться.

Фото: bbc.co.uk

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Telegram является проблемой для Украины, но блокированием некоторых каналов ситуацию можно разрешить лишь на время. Об этом он сказал в интервью BBC.

«Нет вопроса влияния или давления – вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию – а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе – неси ответственность. Что ты боишься сказать, кто ты?», - отметил Буданов.

Отвечая на вопрос, касается ли это анонимных телеграмм-каналов, Буданов заявил, что, по его мнению, они все анонимны.

«Вы знаете хоть один телеграмм-канал, который сказал прямо, что я – это я? Вот и ответ», – отметил он.

Он добавил, что их закрытие или блокировка Telegram может стать решением проблемы, но только временно.

«Все же считаю, что надо заставить их зарегистрироваться. Это не будет давлением на прессу. В демократическом обществе, еще раз говорю, нельзя просто так давить... Но бояться сказать, что вы это вы - это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей мира - это тоже ненормально», - подчеркнул глава ГУР.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram.

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