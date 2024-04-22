Практика судов
  1. В Украине

Кирилл Буданов сообщил, как можно решить проблему с Telegram

11:31, 22 апреля 2024
Глава ГУР Кирилл Буданов предложил законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться.
Кирилл Буданов сообщил, как можно решить проблему с Telegram
Фото: bbc.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Telegram является проблемой для Украины, но блокированием некоторых каналов ситуацию можно разрешить лишь на время. Об этом он сказал в интервью BBC.

 «Нет вопроса влияния или давления – вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию – а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе – неси ответственность. Что ты боишься сказать, кто ты?», - отметил Буданов.

Отвечая на вопрос, касается ли это анонимных телеграмм-каналов, Буданов заявил, что, по его мнению, они все анонимны.

«Вы знаете хоть один телеграмм-канал, который сказал прямо, что я – это я? Вот и ответ», – отметил он.

Он добавил, что их закрытие или блокировка Telegram может стать решением проблемы, но только временно.

«Все же считаю, что надо заставить их зарегистрироваться. Это не будет давлением на прессу. В демократическом обществе, еще раз говорю, нельзя просто так давить... Но бояться сказать, что вы это вы - это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей мира - это тоже ненормально», - подчеркнул глава ГУР.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чиновникам местного самоуправления запретят платить меньше «минималки» в 7 тысяч грн

Верховная Рада примет за основу законопроект, которым будет запрещено платить должностным лицам органов местного самоуправления зарплату менее 7 тысяч грн.

Марьяна Безуглая сообщила, что остается во фракции «Слуга народа»

Решила остаться во фракции, чтобы не подводить Президента в трудные времена – отметила Марьяна Безуглая.

Судья заключил договор с адвокатом о предоставлении правовой помощи, но участник процесса попытался заключить договор с этим же адвокатом

Несколько курьезная попытка создать конфликт интересов зафиксирована в Волынской области.

БП ВС заключила, что пенсионерка, проживающая на территории радиоактивного загрязнения, должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина

Большая Палата Верховного Суда пересмотрела решение судов по делу о праве пенсионерки, проживающей на территории радиоактивного загрязнения, получать повышение к пенсии.

Военнослужащий получил контузию, отказался форсировать Днепр и получил 5 лет лишения свободы: как суд мотивировал свое решение

Суд указал, что военнослужащий после получения приказа должен отвечать: "Слушаюсь" и выполнять приказ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мельничук
    Володимир Мельничук
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду