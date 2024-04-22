В КГГА решили спросить киевлян об их психологическом состоянии

Столичные власти решили провести опрос относительно психологического состояния жителей Киева.

Источник фото: Борис Корпусенко / vechirniy.kyiv.ua

Для жителей Киева в приложении Киев Цифровой запустили опрос по их ментальному здоровью.

Как пишут в КГГА, исследование в этом году должно помочь определить, изменилось ли ментальное состояние людей и какими способами они укрепляют свою стрессоустойчивость.

По словам заместителя председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий и внедрению безбарьерности Марины Хонды, результаты прошлогоднего исследования через сервис Киев Цифровой показали, что за помощью психологов обращались менее чем 3%.

Она отметила, что данные разных опросов помогли создать новые программы и сервисы психологической поддержки. В частности, получить безвозмездную психологическую помощь можно в Киевском городском Центре гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилия, а также в «Киев Милитаре Хаб».

«В этом году исследование поможет определить, изменилось ли ментальное состояние людей и какими способами они укрепляют свою стрессоустойчивость», – отметила Марина Хонда.

Форма размещена в разделе «Опросы» в приложении Киев Цифровой. Ориентировочное время, которое потребуется, чтобы пройти этот опрос – 2 минуты.

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