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Суд відновив права мешканців багатоквартирного будинку, зобов’язавши прибрати з даху самовільно влаштовану терасу

15:41, 22 квітня 2024
Мешканка багатоповерхового будинку самовільно здійснила отвори у зовнішній стіні для облаштування виходу з квартири на дах, облаштувавши його в терасу.
Суд відновив права мешканців багатоквартирного будинку, зобов’язавши прибрати з даху самовільно влаштовану терасу
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Оболонський районний суд м. Києва відновив права мешканців багатоквартирного будинку, зобов’язавши прибрати з даху самовільно влаштовану терасу. Про це повідомляє пресслужба суду. 

У листопаді 2021 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшов позов про визнання правочину недійсним та зобов’язання вчинити певні дії.

Підставою звернення до суду власниці однієї з квартир в багатоквартирному будинку стало самовільне захоплення власницею іншої квартири, в цьому ж будинку, даху та  облаштування тераси. Всупереч технічній документації забудовника, відповідач здійснила отвори у зовнішній стіні, для облаштування виходу з квартири на дах, облаштувавши його в терасу.

Оболонським районним судом м. Києва ухвалено рішення 10 листопада 2022 року про часткове задоволення позовних вимог. Скасовано рішення державного реєстратора про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого збільшено загальну площу квартири, розташованої у будинку за рахунок площі даху; зобовʾязано власницю квартири  за власний рахунок здійснити знесення самочинно збудованого паркану тераси; привести приміщення горища до попереднього стану та звільнити самовільно захоплені місця загального користування – даху житлового будинку, що переобладнаний в терасу.

Ухвалюючи рішення, суд зробив висновок, що на приміщення тераси, площею 16 кв. м, яка влаштована відповідачем за рахунок частини даху, поширюється правовий режим права спільної сумісної власності спільного майна власників багатоквартирного будинку. А тому переобладнання або перепланування могли здійснюватися лише за згодою співвласників, балансоутримувача за умови що такі зміни не призведуть до порушень прав співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

Суд став на захист інтересів співвласників квартир багатоквартирного будинку та зобов’язав звільнити самовільно захоплені місця загального користування – даху житлового будинку, що переобладнаний в терасу.

З такими висновками суду першої інстанції погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій залишивши судове рішення без змін (справа №756/17436/21).

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