Вищий антикорупційний суд буде розглядати справи одноособово, але не всі – Верховна Рада прийняла закон

Змінами до КПК передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється ВАКС колегіально у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого у справах про топ-корупцію.

24 квітня Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11130 «Про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження», який був серед переліку вимог МВФ для надання фінансування.

Законопроект розроблено Міністерством юстиції на виконання рекомендацій Європейської комісії, викладених у звіті за 2023 рік, у частині покращення результатів у справах про корупцію на високому рівні, зокрема шляхом надання Вищому антикорупційному суду (ВАКС) можливості розглядати окремі справи суддею одноособово

Передбачається що всі справи в судах першої інстанції суддя розглядає одноособово, за окремими винятками. Так, передбачається можливість розглядати справи трьома суддями ВАКС за клопотанням обвинуваченого, якщо з інкримінований злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років або якщо йдеться про кримінальне провадження стосовно Президента України, повноваження якого припинено, народного депутата, прем’єр-міністра, міністра, Генпрокурора, Голови СБУ, голови АМКУ, Нацбанку тощо.

Так, змінами до КПК передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого щодо:

1) злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років;

2) злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Президент України, повноваження якого припинено, народний депутат України, Прем’єр-міністр України, член Кабінету Міністрів України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, Генеральний прокурор, заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Голова Служби безпеки України, Директор Державного бюро розслідувань, Директор Національного антикорупційного бюро України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Голова Фонду державного майна України, Голова Центральної виборчої комісії, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду, голови вищих спеціалізованих судів, Голова Вищої ради правосуддя».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні, що розпочався до набрання чинності цим Законом і проводиться в суді першої інстанції колегіально судом у складі трьох суддів, продовжується та завершується колегіальним складом суду, визначеним до набрання чинності цим Законом, за правилами, що діяли до дня набрання ним чинності.

У кримінальному провадженні в суді першої інстанції, в якому до набрання чинності цим Законом колегіальний склад суду визначено за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом, і проводиться підготовче судове засідання, а судовий розгляд ще не призначений, судовий розгляд у кримінальному провадженні проводиться і завершується складом суду, визначеним з урахуванням положень цього Закону.

Слід зауважити, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловило зауваження щодо суб'єктного складу обвинувачених та констатувала неузгодженість змісту законопроекту Плану реформ, адже в ньому передбачається запровадження одноособового розгляду не окремих, а значної кількості справ у кримінальному провадженні як підсудних ВАКС, так і йому непідсудних.

Автор: Наталя Мамченко

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