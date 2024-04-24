Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела единолично, но не все – Верховная Рада приняла закон

Изменениями в УПК предусмотрено, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется ВАКС коллегиально в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по делам о топ-коррупции.

24 апреля Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект Кабмина 11130 «О внесении изменений в статью 31 Уголовного процессуального кодекса Украины об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства», который был среди перечня требований МВФ для предоставления финансирования.

Законопроект разработан Министерством юстиции по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, изложенных в отчете за 2023 год, в части улучшения результатов по делам о коррупции на высоком уровне, в частности путем предоставления Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) возможности рассматривать отдельные дела судьей единолично.

Предполагается, что все дела в судах первой инстанции судья рассматривает единолично, за отдельными исключениями. Так, предусматривается возможность рассматривать дела тремя судьями ВАКС по ходатайству обвиняемого, если с инкриминируемым преступлением предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет или если речь идет об уголовном производстве в отношении Президента Украины, полномочия которого прекращены, народном депутате, премьер-министре, министре, Генпрокуроре, Председателе СБУ, главе АМКУ, Нацбанка и т.д.

Так, изменениями в УПК предусмотрено, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по:

1) преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком более десяти лет;

2) преступлений, в совершении которых обвиняется Президент Украины, полномочия которого прекращены, народный депутат Украины, Премьер-министр Украины, член Кабинета Министров Украины, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Генеральный прокурор, заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры , Председатель Службы безопасности Украины, Директор Государственного бюро расследований, Директор Национального антикоррупционного бюро Украины, Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции, Председатель Антимонопольного комитета Украины, Председатель Национального банка Украины, Председатель Счетной палаты, Председатель Фонда государственного имущества Украины, Председатель Центральной избирательной комиссии, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель и судьи Конституционного Суда Украины, Председатель Верховного Суда, председатели высших специализированных судов, Председатель Высшего совета правосудия».

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Судебное разбирательство в уголовном производстве, которое началось до вступления в силу настоящего Закона и проводится в суде первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей, продолжается и завершается коллегиальным составом суда, определенным до вступления в силу настоящего Закона, по правилам, действовавшим до дня вступления в силу.

В уголовном производстве в суде первой инстанции, в котором до вступления в силу настоящего Закона коллегиальный состав суда определен по правилам, действовавшим до вступления в силу настоящего Закона, и проводится подготовительное судебное заседание, а судебное разбирательство еще не назначено, судебное разбирательство в уголовном производстве проводится и завершается составом суда, определенным с учетом положений настоящего Закона.

Следует отметить, что Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады высказало замечание по субъектному составу обвиняемых и констатировало несогласованность содержания законопроекта Плану реформ, ведь в нем предусматривается введение единоличного рассмотрения не отдельных, а значительного количества дел в уголовном производстве как подсудных ВАКС, так и которые ему неподсудны.

Автор: Наталья Мамченко

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