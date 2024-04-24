Практика судов
  1. В Украине

россия запустила в ТікТок фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы

13:07, 24 апреля 2024
Центр фиксирует усиление российской кампании "пропаганда страха" в отношении жителей Харьковщины и Сумщины.
россия запустила в ТікТок фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские пропагандисты в социальных сетях распространяют новую волну фейковых сообщений, пытаясь напугать украинцев с помощью информации об умышленном накоплении войск возле Харькова и Сум. Об этом утверждает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Пропагандисты активно распространяют информацию о создании военных группировок под названием "Север", которые, по их утверждениям, планируют оккупацию указанных городов. Однако, по словам руководителя ЦПД, лейтенанта Андрея Коваленко, это попытка запугивания. Он отмечает, что на самом деле такое наступление невозможно, а оккупанты способны только на имитацию на границе и обстрелы.

По словам Коваленко, российская пропаганда пыталась создать панику среди жителей Харькова, однако это не удалось. Он также отметил, что российские пропагандисты активизировались перед маем-июнем, но их попытка запугивать граждан не состоялась.

Фейковые видеоматериалы, отмечается, распространяются сначала в TikTok, а затем распространяются через Viber и Telegram.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Растаможка легковых авто через Дію – правильность определения таможенной стоимости авто будет производиться по Базе Минцифры

Подача таможенной декларации для таможенного оформления легкового автомобиля будет происходить через Дію, а правильность определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по базе данных, которую будет формировать Министерство цифровой трансформации.

На увеличение численности Пограничной службы на 15 тысяч человек уже в 2024 году может потребоваться дополнительно 7,9 млрд грн

Финансовые расчеты к законопроекту об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 тысяч человек содержат цифру об общей потребности в дополнительных расходах из бюджета на 2024 год почти 8 млрд грн.

В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Рада одобрила законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела единолично, но не все – Верховная Рада приняла закон

Изменениями в УПК предусмотрено, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется ВАКС коллегиально в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по делам о топ-коррупции.

Доверие к судебной власти остается низким, за исключением ВАКС, а правоохранители проводили обыски без санкции суда – Отчет Госдепа США по Украине

В Отчете Бюро Государственного департамента США говорится о проблемах с независимостью судебной системы в Украине и с наблюдением и обысками без определения суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео