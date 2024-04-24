россия запустила в ТікТок фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы

Центр фиксирует усиление российской кампании "пропаганда страха" в отношении жителей Харьковщины и Сумщины.

Российские пропагандисты в социальных сетях распространяют новую волну фейковых сообщений, пытаясь напугать украинцев с помощью информации об умышленном накоплении войск возле Харькова и Сум. Об этом утверждает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Пропагандисты активно распространяют информацию о создании военных группировок под названием "Север", которые, по их утверждениям, планируют оккупацию указанных городов. Однако, по словам руководителя ЦПД, лейтенанта Андрея Коваленко, это попытка запугивания. Он отмечает, что на самом деле такое наступление невозможно, а оккупанты способны только на имитацию на границе и обстрелы.

По словам Коваленко, российская пропаганда пыталась создать панику среди жителей Харькова, однако это не удалось. Он также отметил, что российские пропагандисты активизировались перед маем-июнем, но их попытка запугивать граждан не состоялась.

Фейковые видеоматериалы, отмечается, распространяются сначала в TikTok, а затем распространяются через Viber и Telegram.

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