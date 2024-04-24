росія запустила у ТikТok фейк про нібито підготовку наступу на Харків та Суми

Центр фіксує посилення російської кампанії «пропаганда страху» щодо мешканців Харківщини та Сумщини.

Російські пропагандисти в соціальних мережах розповсюджують нову хвилю фейкових повідомлень, спробуючи налякати українців за допомогою інформації про навмисне накопичення військ біля Харкова та Сум. Про це стверджує Центр протидії дезінформації у Telegram.

Пропагандисти активно поширюють інформацію про створення військових угруповань під назвою "Сєвєр", які, за їхніми твердженнями, планують окупацію зазначених міст. Однак, за словами керівника ЦПД, лейтенанта Андрія Коваленка, це спроба залякування. Він наголошує, що насправді такий наступ неможливий, а окупанти здатні лише на імітацію на кордоні та обстріли.

За словами Коваленка, російська пропаганда намагалася створити паніку серед мешканців Харкова, проте це не вдалося. Він також зауважив, що російські пропагандисти активізувалися перед травнем-червнем, але їхня спроба залякувати громадян не відбулася.

Фейкові відеоматеріали, зазначається, поширюються спочатку у TikTok, а потім розповсюджуються через Viber та Telegram.

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