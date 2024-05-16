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Особи, які супроводжують людей з інвалідністю, не повинні будуть пред’являти військовий квиток на кордоні – Прикордонна служба

15:52, 16 травня 2024
Особи з інвалідністю та ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, або міжнародні перевезення вантажів та пасажирів не повинні будуть показувати військово-обліковий документ, заявили в ДПСУ.
Особи, які супроводжують людей з інвалідністю, не повинні будуть пред’являти військовий квиток на кордоні – Прикордонна служба
Джерело фото: gk-press.if.ua
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З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу. Однак деякі категорії осіб не повинні будуть пред’являти такий документ.

Про це з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченко повідомляє «УП».

Так, він заявив, що з 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу.

Згідно з нормами українського законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Далі в ДПСУ навели перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки. Це зокрема

  • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнані відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
  • а також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Водночас, як вказує видання з посиланням на ДПСУ, це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться;

  • особи з інвалідністю;
  • ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.

Слід додати, що офіційно дану інформацію у своїх соцмережах чи на сайті ДПСУ поки не публікувала.

Нагадаємо, як раніше писала "Судово-юридична газета", наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність. Про це зазначив у своїй постанові Верховний Суд.

Автор: Наталя Мамченко 

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Особи, які супроводжують людей з інвалідністю, не повинні будуть пред’являти військовий квиток на кордоні – Прикордонна служба

Особи з інвалідністю та ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, або міжнародні перевезення вантажів та пасажирів не повинні будуть показувати військово-обліковий документ, заявили в ДПСУ.

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