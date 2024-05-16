Особи, які супроводжують людей з інвалідністю, не повинні будуть пред’являти військовий квиток на кордоні – Прикордонна служба

З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу. Однак деякі категорії осіб не повинні будуть пред’являти такий документ.
Про це з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченко повідомляє «УП».
Так, він заявив, що з 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу.
Згідно з нормами українського законодавства у період дії воєнного стану або проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою прикордонника у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Далі в ДПСУ навели перелік чоловіків, які будуть зобов'язані надати військово-обліковий документ для перевірки. Це зокрема
Водночас, як вказує видання з посиланням на ДПСУ, це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться;
Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним.
Слід додати, що офіційно дану інформацію у своїх соцмережах чи на сайті ДПСУ поки не публікувала.
Нагадаємо, як раніше писала "Судово-юридична газета", наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність. Про це зазначив у своїй постанові Верховний Суд.
Автор: Наталя Мамченко
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