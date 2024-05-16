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Лица, сопровождающие людей с инвалидностью, не должны будут предъявлять военный билет на границе – Пограничная служба

15:52, 16 мая 2024
Лица с инвалидностью и сопровождающие лиц с инвалидностью водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, или международные перевозки грузов и пассажиров не должны будут показывать военно-учетный документ, заявили в ГПСУ.
Лица, сопровождающие людей с инвалидностью, не должны будут предъявлять военный билет на границе – Пограничная служба
Источник фото: gk-press.if.ua
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С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категориях граждан будут проверять наличие военно-учетного документа. Однако некоторые категории лиц не должны будут предъявлять такой документ.

Об этом со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко сообщает «УП».

Так, он заявил, что с 18 мая 2024 инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Далее в ГПСУ привели список мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки. Это в частности

  • забронированные на период мобилизации и военное время;
  • признаны в соответствии с выводом ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • самостоятельно воспитывающих ребенка;
  • имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
  • а также другие категории лиц, определенные ст.23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В то же время, как указывает издание со ссылкой на ГПСУ, это не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таковым относятся;

  • лица с инвалидностью;
  • сопровождающие лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Порядок выезда этой категории остается неизменным.

Следует добавить, что официально данную информацию в своих соцсетях или на сайте ГНСУ пока не публиковала.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВВК о непригодности. Об этом указал в своем постановлении Верховный Суд.

Автор: Наталя Мамченко 

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Лица, сопровождающие людей с инвалидностью, не должны будут предъявлять военный билет на границе – Пограничная служба

Лица с инвалидностью и сопровождающие лиц с инвалидностью водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, или международные перевозки грузов и пассажиров не должны будут показывать военно-учетный документ, заявили в ГПСУ.

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