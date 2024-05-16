Лица, сопровождающие людей с инвалидностью, не должны будут предъявлять военный билет на границе – Пограничная служба

С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категориях граждан будут проверять наличие военно-учетного документа. Однако некоторые категории лиц не должны будут предъявлять такой документ.
Об этом со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко сообщает «УП».
Так, он заявил, что с 18 мая 2024 инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.
Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Далее в ГПСУ привели список мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки. Это в частности
В то же время, как указывает издание со ссылкой на ГПСУ, это не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таковым относятся;
Порядок выезда этой категории остается неизменным.
Следует добавить, что официально данную информацию в своих соцсетях или на сайте ГНСУ пока не публиковала.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВВК о непригодности. Об этом указал в своем постановлении Верховный Суд.
Автор: Наталя Мамченко
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