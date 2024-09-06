Верховний Суд визначився, коли свідоцтво адвоката не означає, що йому мають повідомляти про підозру в особливому порядку

Вступивши на державну службу або займаючись іншою діяльністю, яка є несумісною з адвокатською, особа не може розраховувати на збереження гарантій, притаманних адвокатській діяльності – Верховний Суд.

На особу, право якої на заняття адвокатською діяльністю припинено або зупинено не поширюються положення глави 37 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 23 липня 2024 року по справі 199/732/19.

Так, місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 369 2 КК, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК через недоведеність її винуватості.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що виправданий не набув статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, оскільки як адвокат був повідомлений про підозру неналежним прокурором.

На цій підставі суд першої інстанції визнав всі докази, надані стороною обвинувачення, недопустимими. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суди дійшли необґрунтованих висновків про те, що на виправданого поширювались положення статей 480 та 481 КПК, і про те, що тому повідомлення про підозру було підписано та вручено неповноважним прокурором.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції. В обґрунтування позиції ККС визначив, що суди попередніх інстанцій встановили, що на час вчинення інкримінованих дій і на час повідомлення про підозру виправданий, хоча і мав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, однак це право було зупинено.

Вони дійшли висновку, що самої наявності у виправданого такого свідоцтва, незалежно від зупинення права на здійснення такої діяльності, достатньо, щоб на нього поширювалися гарантії, передбачені ст. 481 КПК, яка передбачає, що письмове повідомлення про підозру адвокату здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.

З таким висновком ККС не може погодитись.

Положення ст. 481 КПК відповідають гарантії п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вже сама по собі згадка «діяльності» вказує на те, що ці гарантії мають функціональний характер, тобто не є особистим привілеєм кожного, хто отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а призначені для забезпечення прав тих осіб, яких адвокат представляє, і його можливості безперешкодно і ефективно здійснювати таку діяльність. Цей висновок випливає і з визначення в ч. 1 ст. 1 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатської діяльності як незалежної професійної діяльності адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту, а адвоката – як особи, яка здійснює таку діяльність.

Крім того, Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко відрізняє адвоката від особи, яка зупинила або припинила адвокатську діяльність, передбачаючи для них різний обсяг гарантій. Якщо гарантія збереження адвокатської таємниці чи імунітету від переслідування за дії, пов’язані з адвокатською діяльністю, продовжує діяти і для осіб, що зупинили або припинили практику, то інші гарантії призначені саме для забезпечення адвокатської діяльності, яку особа, що зупинила таку діяльність, здійснювати не вправі (ч. 5 ст. 31).

Вступивши на державну службу або займаючись іншою діяльністю, яка є несумісною з адвокатською, особа зобов’язана зупинити адвокатську діяльність та не може розраховувати на збереження гарантій, притаманних адвокатській діяльності, оскільки погоджується підкорятися зовсім іншим правилам, які в багатьох аспектах несумісні з діяльністю адвоката.

Саме для запобігання конфлікту відповідальності передбачено зупинення права на здійснення адвокатської діяльності.

На підставі викладеного ККС доходить висновку, що на особу, право якої на заняття адвокатською діяльністю припинено або зупинено відповідно до Закону про адвокатуру, не поширюються положення глави 37 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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